Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 137: Bernies letzte Frist
22 Min.Ab 12
Bedroht, verleumdet und gejagt: Mit dem Fund einer unbekannten Frauenleiche im Privat-Wagen von Bernie Kuhnt beginnt ein grausames Spiel. Der Kommissar scheint die Zielscheibe eines Wahnsinnigen zu sein, der es auf sein Leben abgesehen hat ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1