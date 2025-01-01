Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Auftragskiller

SAT.1Staffel 4Folge 14
Der Auftragskiller

Folge 14: Der Auftragskiller

22 Min.Ab 12

Auftrag: Mord - der Privatdetektiv Thomas Baumgartner wird anonym damit beauftragt, einen Killer ausfindig zu machen. Doch wer soll getötet werden, und wer steckt dahinter? Schaffen es die Kommissare Niedrig und Kuhnt, den geplanten Mord zu verhindern und dem Täter eine Falle zu stellen?

