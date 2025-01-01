Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Aussteigerin

SAT.1Staffel 4Folge 145
Die Aussteigerin

Die AussteigerinJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 145: Die Aussteigerin

22 Min.Ab 12

Dominik Huber wird in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen. Er behauptet, weder die Täter noch den Anlass für ihre Tat zu kennen. Doch er verschweigt etwas - die Kommissare finden den wahren Grund im knallharten Rotlichtmilieu ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen