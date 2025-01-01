Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Aus heiterem Himmel
22 Min.Ab 12
Tod im Internat - für den 19-jährigen Schüler Karsten Müller kommt jede Hilfe zu spät. Er ist offensichtlich gestürzt und liegt nun mit tödlichen Verletzungen auf dem Hof der Schule. Tragischer Unfall oder brutaler Mord?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1