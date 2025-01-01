Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 163: Zerstörerischer Trieb
22 Min.Ab 12
Die 27-jährige Kindergärtnerin Susanne Haas liegt erstochen in ihrer verwüsteten Küche. Auf den ersten Blick ein Raubmord, doch bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf zerstörerische Begierden und falsche Hoffnungen ...
