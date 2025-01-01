Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 168: Sein oder nicht sein
22 Min.Ab 12
Eine Autobahnraststätte und eine verbrannte männliche Leiche in einem Fass - um wen handelt es sich bei dem Toten und warum musste er sterben? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und erleben so manche Überraschung ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1