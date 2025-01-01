Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 171: Sex auf Bestellung
21 Min.Ab 12
Mit brutaler Wucht wird der 34-jährige Robert Dach in den Monitor seines Computers gestoßen und dabei getötet. Warum wurde der Inhaber einer Seitensprungagentur zum Schweigen gebracht? Die Kommissare ermitteln zwischen Gier, Macht und sexuellem Verlangen ...
