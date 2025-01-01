Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 185: Ich war's
21 Min.Ab 12
Tod eines Familienvaters: Mit drei Messerstichen im Bauch wird der 46-jährige Hermann Wacker von seiner Frau im Schlafzimmer gefunden. Kurz zuvor hatte das Opfer im Lotto gewonnen. Wurde ihm der Geldsegen zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1