Dancing-Queen

SAT.1Staffel 4Folge 186
Folge 186: Dancing-Queen

22 Min.Ab 12

Die Karriere der Ballettschülerin Melly Wagner endet auf einer Landstraße - ein Auto drängte sie mit ihrem Fahrrad ab. Schwer verletzt wird sie von den Sanitätern abtransportiert. Wer wollte ihren Traum vom Rampenlicht zerstören?

SAT.1
