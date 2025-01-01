Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Maulwurf

SAT.1Staffel 4Folge 198
Der Maulwurf

Der MaulwurfJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 198: Der Maulwurf

22 Min.Ab 12

Brutaler Überfall auf einen Geldtransporter: Bei einem Schusswechsel zwischen den maskierten Tätern und der Polizei kommt es zu einer Katastrophe - eine junge Polizistin wird lebensgefährlich verletzt und einer der Täter kann fliehen. Wer steckt hinter dem geplanten Millionenraub? Es muss einen Insider geben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen