Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Spurwechsel
21 Min.Ab 12
Nach einem Discobesuch wird die 18-jährige Sandra Schumacher offenbar entführt. Doch die Kommissare stoßen schnell auf Ungereimtheiten im Freundeskreis der Schülerin. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1