Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Schnipp, schnapp - Zunge ab
22 Min.Ab 12
Verlogen, verhasst, verstümmelt - brutal wird dem 29-jährigen Thomas Wehge bei lebendigem Leib die Zunge rausgeschnitten. Wer wollte den Einzelhandelskaufmann zum Schweigen bringen? Die Kommissare stoßen auf Sex, Lügen und Intrigen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1