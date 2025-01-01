Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Traumjob
21 Min.Ab 12
Schnelles Geld für schnellen Sex - danach lebt die 25-jährige Prostituierte Dana Ulrich. Doch der Traum vom Reichtum wird jäh zerstört, als sie einem Messerattentat zum Opfer fällt. Das Milieu befindet sich in Angst und Schrecken. Treibt ein perverser Hurenhasser sein Unwesen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1