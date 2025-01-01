Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 92
Folge 92: Die Pistensau

22 Min.Ab 12

Aufgespießt mit einem Skistock: Der 38-jährige Lehrer Olaf Merkel wird schwer verletzt in einer Skihalle gefunden. Steckt einer seiner Schüler hinter der brutalen Attacke? Die Kommissare ermitteln zwischen heißen Gefühlen und eisigem Hass.

