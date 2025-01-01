Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 124: Vaterliebe
22 Min.Ab 12
Armes Opfer oder eiskalte Täterin? Völlig verwirrt und blutbeschmiert wird eine junge Frau im Wald aufgefunden. Sie weiß weder wer sie ist, noch wem der Personalausweis gehört, den sie bei sich trägt. Was hat sich in der Nacht zuvor abgespielt? Die Kommissare ermitteln zwischen geplatzten Mädchenträumen und falsch verstandenen Vatergefühlen.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1