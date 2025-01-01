Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 132: Von Mut und Angst
22 Min.Ab 12
Am helllichten Tag wird der Schwarzafrikaner Salim Pereira auf offener Straße halb totgeprügelt. Doch keiner der Passanten will etwas gesehen haben. Blinde Angst oder stille Zustimmung? Die Kommissare ermitteln zwischen einem Schleier aus Vorurteilen und einer Mauer aus Schweigen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1