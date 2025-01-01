Zum Inhalt springenBarrierefrei
Letzte Szene, letzte Chance

SAT.1Staffel 5Folge 145
Folge 145: Letzte Szene, letzte Chance

22 Min.Ab 12

Ein filmreifer Abgang: Das Rampenlicht hat der 21-jährigen Schauspielschülerin Yasmin Keischgens das Leben gekostet. Sie wurde vor laufender Kamera erschossen. Bei den Ermittlungen stellen die Kommissare schnell fest, dass die Filmwelt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion oftmals verwischt ...

SAT.1
