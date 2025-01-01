Zur falschen Zeit am falschen OrtJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 148: Zur falschen Zeit am falschen Ort
22 Min.Ab 12
Ein einsamer Parkplatz, ein abgestelltes Auto und zwei Tote. Alles sieht nach einem gemeinsamen Selbstmord aus. Hatte das Liebespaar keinen anderen Ausweg gesehen, als sich selbst das Leben zu nehmen? Die Kommissare können schnell Gegenteiliges beweisen und stoßen auf ein Netzwerk organisierter Kriminalität ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1