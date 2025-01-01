Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zur falschen Zeit am falschen Ort

SAT.1Staffel 5Folge 148
22 Min.Ab 12

Ein einsamer Parkplatz, ein abgestelltes Auto und zwei Tote. Alles sieht nach einem gemeinsamen Selbstmord aus. Hatte das Liebespaar keinen anderen Ausweg gesehen, als sich selbst das Leben zu nehmen? Die Kommissare können schnell Gegenteiliges beweisen und stoßen auf ein Netzwerk organisierter Kriminalität ...

