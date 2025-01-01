Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vive la France

SAT.1Staffel 5Folge 152
Folge 152: Vive la France

22 Min.Ab 12

Die französischen Austauschschülerinnen Cécile Bernard und Valérie Lambert werden von einem Unbekannten vergewaltigt und getötet. Dasselbe Tatmuster wie bei drei weiteren bisher ungeklärten Mordfällen. Es beginnt die Suche nach einem widerwärtigen Triebtäter, der die Slips seiner Opfer als Trophäen behält ...

SAT.1
