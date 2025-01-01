Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Bombe tickt

SAT.1Staffel 5Folge 183
Folge 183: Die Bombe tickt

22 Min.Ab 12

Ein Mann als lebende Bombe: Mit einem Sprengstoffgürtel um den Bauch erwacht Nick Arnold auf einem Feld. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem die Kommissare auf ein explosives Gemisch aus Macht, Rache und zerbrochenen Lebensträumen stoßen ...

