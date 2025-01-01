Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 5Folge 24
Folge 24: Paten der Unterwelt

22 Min.Ab 12

Der Fahrradkurier Felix Groß wird erschossen im Stadtwald aufgefunden, neben ihm ein Bündel Geld. War es ein eiskalter Raubmord? Die Ermittlungen führen die Kommissare mitten in die Welt des organisierten Verbrechens und vor eine Mauer aus Angst und Schweigen.

SAT.1
