Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Die letzte Abrechnung
22 Min.Ab 12
Der 46-jährige Pizzabäcker Bruno Calabrese wird in seinem eigenen Restaurant brutal mit einer Venus-Statue erschlagen. Zwischen Pizza, Pasta, und Pesto stoßen die Kommissare auf eine Spur aus Eifersucht, Raffgier und unbeglichenen Rechnungen ...
