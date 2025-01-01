Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Casanovas letzter Stich

SAT.1Staffel 5Folge 65
22 Min.Ab 12

Simon Haller ist tot. Der 38-jährige Casanova wird nur mit einem Kimono bekleidet erstochen in einer Kiesgrube aufgefunden. Wurden ihm seine zahlreichen Liebschaften zum Verhängnis? Für die Kommissare beginnt ein gefährliches Spiel, in dem es mehr Verlierer als Gewinner gibt ...

