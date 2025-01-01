Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Abgeschmiert
22 Min.Ab 12
Scherben bringen Tod: Eine zerbrochene Whiskeyflasche wird dem Obdachlosen Karl Heinz Dressen zum Verhängnis. Doch war es wirklich ein Mord unter Landstreichern? Die Kommissare ermitteln zwischen elender Armut und skrupelloser Profitgier ...
