Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das zehnte Gebot

SAT.1Staffel 5Folge 70vom 16.06.2025
Das zehnte Gebot

Das zehnte GebotJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 70: Das zehnte Gebot

22 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12

Als die Leiche von Lee-Mai gefunden wird, beginnt für die Ermittler die Jagd nach einem Serienkiller. Die Indizien führen die Kommissare zu einer Partnervermittlung. Im Zuge der Ermittlungen schlüpft Kommissarin Nina Schmeuser in die Rolle der 25-jährigen Katharina aus Warschau, die auf der Suche nach einem Mann ist. Bei ihrem Undercover-Einsatz wird sie plötzlich selbst zum Opfer ...

