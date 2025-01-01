Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Treffpunkt Sex
22 Min.Ab 12
Treffpunkt Sex: Während der schnellen Nummer zwischendurch werden Jutta Preiss und Gregor Kaiser im Auto erschossen. Wurde ihnen die unbändige Lust auf heißen Parkplatzsex zum tödlichen Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1