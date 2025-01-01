Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 81
Folge 81: Heiße Hexen

22 Min.Ab 12

Der Konkurrenzkampf zweier Damenkegelclubs endet für den Preisrichter Heinz Lang tödlich: Er wird auf einer Kegelbahn mit einem Siegerpokal erschlagen. Die Kommissare ermitteln zwischen alkoholseligen Frauenfreundschaften und gnadenlosem Zickenkrieg ...

SAT.1
