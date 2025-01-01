Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine bombensichere Sache

SAT.1Staffel 5Folge 85
Eine bombensichere Sache

Eine bombensichere SacheJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 85: Eine bombensichere Sache

22 Min.Ab 12

Gefährlicher Alltag: Zwei Kollegen der Kripo Duisburg werden Zeugen eines Tankstellenüberfalls und geraten dabei selbst in Gefahr. Seltsame Zufälle und kuriose Aussagen lassen die Kommissare ahnen, dass es sich bei dem Überfall nicht um ein gewöhnliches Verbrechen handelt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen