Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die weiße Spur

SAT.1Staffel 5Folge 90
Die weiße Spur

Die weiße SpurJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 90: Die weiße Spur

22 Min.Ab 12

Lautloser Schuss: Ein Harpunenpfeil durchbohrt den Kleinkriminellen Manni Steiner. Aufgespießt an seiner Wohnungstür lässt sein Mörder ihm keine Chance. Die Kommissare ermitteln im Haifischbecken und fassen dabei nicht nur kleine Fische.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen