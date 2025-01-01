Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 100: Zügellos
22 Min.Ab 12
Eduard Winterberg wird mit einer Nagelschere im Hals tot aufgefunden. Warum musste der Anwalt sterben? Die Kommissare stoßen auf eine Welt, in der aus Liebe Eifersucht und aus Eifersucht blutige Rache wird ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
