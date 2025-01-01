Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 120: Blutsschwestern
22 Min.Ab 12
Julia Riedel wird in Duisburg ermordet und Charlotte in London. Die Zwillinge waren erfolgreiche Edelhostessen. Die dritte Schwester, Hanna Riedel, vermutet, es war ein Auftragsmord. Während die Ermittlerin Nina Schmeuser in die JVA eingeschleust wird, unterstützt Chief Inspector Paul Gale aus London die Kommissare. Doch plötzlich fehlt von Hanna jede Spur...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1