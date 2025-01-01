Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alles auf eine Karte

SAT.1Staffel 6Folge 126
Alles auf eine Karte

Alles auf eine KarteJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 126: Alles auf eine Karte

22 Min.Ab 12

Nadja Ruck wird in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt. Ihr Freund Christoph ist völlig fassungslos. Wer ist für diese grausame Tat verantwortlich? Ein völlig Fremder, der Nadja beobachtet hat? Oder ist der Kreis der Verdächtigen viel kleiner, als zunächst angenommen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen