Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 128: Conny, komm' zurück!
22 Min.Ab 12
Conny im Urlaub und die Kollegen unter Mordverdacht - bei einer SEK-Übung wird einer der Beamten erschossen. Bernie muss den Täter innerhalb des Spezialeinsatzkommandos finden und sich gleichzeitig mit Connys Urlaubsvertretung, der nervigen Gerlinde, auseinandersetzen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1