Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 132: Versunken
22 Min.Ab 12
Polizeitaucher finden auf dem Grund der Ruhr ein vermisstes Boot - in der Kajüte liegt der Leichnam eines Mannes. Offensichtlich wurde er zusammengeschlagen und war noch am Leben, als das Boot sank ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1