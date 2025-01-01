Eine Frau am Rande des WahnsinnsJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 136: Eine Frau am Rande des Wahnsinns
22 Min.Ab 12
Amoklauf im Supermarkt: Eine Frau stürmt bewaffnet einen Getränkehandel und schießt auf den Besitzer. Dann nimmt sie alle Anwesenden als Geiseln. Unter ihnen ist auch der Ermittler Thomas Bossmann. Kann er die Täterin zur Aufgabe überreden?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1