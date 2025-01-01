Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 150: Die Frau in mir
22 Min.Ab 12
Die Leiche der Transsexuellen Kirsten Menge wird auf einem Parkplatz gefunden. Tragischer Unfall oder eiskalter Mord? Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer einen erbarmungslosen Kampf mit dem eigenen Körper und der Gesellschaft auszufechten hatte...
