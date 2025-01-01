Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 156: Das vergangene Leben
22 Min.Ab 12
Die Rollstuhlfahrerin Karin Berger ist tot, vergiftet von einem Unbekannten. Fest steht, Karins Wohnung sollte verkauft und in ein Luxusappartement verwandelt werden. Karin wollte aber nicht ausziehen. Ein Mord-Motiv? Doch dann enthüllen die Kommissare ein großes Geheimnis aus Karins Vergangenheit. Aber haben sie damit auch den Täter?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1