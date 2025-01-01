Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fallobst

SAT.1Staffel 6Folge 157
Fallobst

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 157: Fallobst

22 Min.Ab 12

Diät des Todes: Vor den Augen einer Gruppe von Übergewichtigen fällt Anna Winter, die Leiterin eines Diätinstituts, tot um. Alles deutet auf eine Vergiftung hin. Die Kommissare entdecken, dass nicht jeder der erfolgreichen Geschäftsfrau die Butter auf dem Brot gegönnt hat.

SAT.1
