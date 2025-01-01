Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Ich würde alles für dich tun
21 Min.Ab 12
Die Ex-Prostituierte Raphaela Winter bekommt die erschreckende Nachricht, dass sie nur noch wenige Monate zu leben hat. Kurze Zeit später wird ihr Mann Erik in der gemeinsamen Villa erschossen. Raphaela selbst ist verschwunden. Wurde sie ebenfalls Opfer eines Verbrechens?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
