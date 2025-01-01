Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 187: Süchtig
22 Min.Ab 12
Rechtsmediziner Dr. Michael Hohlbein wird von seiner Vergangenheit eingeholt: Seine Ex-Freundin Dagmar scheint sich erhängt zu haben und landet auf seinem Obduktionstisch. Was passierte mit seiner großen Liebe? Auf der Suche nach der Wahrheit reißen alte Wunden auf, die scheinbar nie geheilt sind ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1