Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 191: Auf die Schliche gekommen
22 Min.Ab 12
Die Kommissare Thomas Bossmann und Nina Schmeuser werden zu der Stürmung eines Hauses gerufen. Niemand weiß, was sie erwartet. Und niemand ahnt, dass dieser Einsatz die beiden an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1