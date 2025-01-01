Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 194: Geisterstunde
22 Min.Ab 12
Ein unbekannter Wagen drängt den Rollerfahrer Simon Wörner nachts von der Landstraße. Der junge Mann stirbt noch am Tatort. Auf der Suche nach dem Mörder bekommen die Kommissare unerwartet Hilfe vom Geist des Toten.
