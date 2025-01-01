Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Tatütata - Der Tod ist da
22 Min.Ab 12
Die gesamte Besatzung eines Krankenwagens und eine Patientin werden erschossen. Doch wem galt der Anschlag? Die Kommissare ermitteln und stoßen bald auf ein weiteres Opfer ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
