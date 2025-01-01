Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Unter Feinden
22 Min.Ab 12
Der Häftling Martin Trübner kommt nach einer Prügelei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Knastbrüder schweigen - keiner hat etwas gehört oder gesehen. War das ganze ein brutaler Streit unter Häftlingen oder sollte der zweifache Kindermörder gezielt aus dem Weg geräumt werden?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1