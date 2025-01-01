Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 45
Folge 45: Unter Feinden

22 Min.Ab 12

Der Häftling Martin Trübner kommt nach einer Prügelei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Knastbrüder schweigen - keiner hat etwas gehört oder gesehen. War das ganze ein brutaler Streit unter Häftlingen oder sollte der zweifache Kindermörder gezielt aus dem Weg geräumt werden?

