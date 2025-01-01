Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Küssen verboten
22 Min.Ab 12
Einem Taxifahrer stolpert nachts ein zusammengeschlagenes und blutverschmiertes Mädchen vors Auto. Das Problem bei dem Vorfall ist, dass das Mädchen stark alkoholisiert ist und zudem nicht redet und es den Ermittlern somit erschwert wird, nachzuvollziehen, was zuvor passiert sein muss ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
