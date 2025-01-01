Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Deine Tage sind gezählt
22 Min.Ab 12
Die Schöne war ein Biest - wurde das Model Celine Wagner deshalb kaltblütig erstochen? Als die Kommissare herausfinden, dass das Opfer in ein Netz aus Erpressung und Intrigen verstrickt war, haben gleich mehrere Personen ein Motiv. Doch wer von ihnen hasste Celine bis in den Tod?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1