Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 6Folge 65
22 Min.Ab 12

Albtraum Schule - das Mauerblümchen Susanne Klostermann wird halbnackt an den Fahrradständer ihrer Schule gekettet. Sind ihre Mitschüler wirklich so skrupellos oder kommen die Täter aus einem ganz anderen Umfeld?

SAT.1
