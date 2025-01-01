Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 79
22 Min.Ab 12

Eine Stadt in Angst - Mit Krankheitserregern infizierte Ratten werden aus dem Labor der Universität Duisburg gestohlen. Neben dem leeren Käfig liegt die Leiche des jungen Biologiestudenten Pascal Bertram. Was wollen die Täter mit den Ratten und werden die Kommissare den Täter schnappen, bevor es weitere Todesopfer gibt?

SAT.1
