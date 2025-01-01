Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 84: Kurzstrecke in den Tod
22 Min.Ab 12
Ein Busunfall mit einem Toten beschäftigt die Kommissare, denn schnell stellt sich heraus, der Crash war nicht die Ursache für den Tod des Mannes. Wurde der Unfall inszeniert, um einen Mord zu vertuschen?
