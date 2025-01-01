Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 102: Das Rätsel
22 Min.Ab 12
Die bildhübsche Mara Röhner wird nicht nur brutal mit einem Hammer erschlagen, in ihren letzten Minuten wird sie von ihrem Mörder auch noch fotografiert. Alle Indizien deuten auf den Serienkiller Herbert Kordt, der Duisburg jahrelang in Angst und Schrecken versetzte. Doch er sitzt im Gefängnis ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1