Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Rätsel

SAT.1Staffel 7Folge 102
Das Rätsel

Das RätselJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 102: Das Rätsel

22 Min.Ab 12

Die bildhübsche Mara Röhner wird nicht nur brutal mit einem Hammer erschlagen, in ihren letzten Minuten wird sie von ihrem Mörder auch noch fotografiert. Alle Indizien deuten auf den Serienkiller Herbert Kordt, der Duisburg jahrelang in Angst und Schrecken versetzte. Doch er sitzt im Gefängnis ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen